Il Napoli ha tutta l’intenzione di restare una bottega cara: in Spagna pronti a dare l’assalto a Fabian Ruiz, De Laurentiis si cautela

Sarà un’estate di possibili grandi cambiamenti per il Napoli. I rinnovi sono il vero nodo del calciomercato azzurro, senza contare poi il futuro in bilico di Gattuso che potrebbe salutare a prescindere dall’ingresso in Champions League. Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, ma anche Meret, Lobotka, oltre a Insigne e la questione rinnovo. Tante le questioni da risolvere per De Laurentiis e, almeno ad ora, il ds Cristiano Giuntoli. Un altro nome che fa gola a tantissimi è quello di Fabian Ruiz.

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

In Spagna si continua a parlare di Barcellona, Real e Atletico Madrid pronti a dare l’assalto, ma il Napoli non vuole concedere sconti e chiede non meno di 50 milioni di euro. Come scrive ‘La Gazzetta dello Sport’, però, Fabian Ruiz vuole tornare in Liga e ha rifiutato di prolungare il contratto in scadenza 2023 nonostante a Napoli stia bene. Però l’intesa è tanta con il Cholo Simeone, che lo vorrebbe a Madrid. Intanto Giuntoli si sta cautelando, a gennaio ha portato avanti i contatti per Zaccagni offrendo 10 milioni. L’intesa col Verona c’è, ma il giocatore vorrebbe attendere la fine della stagione prima di decidere. Questo perché ci sarebbe di mezzo l’interessamento del Milan che però non ha ancora presentato offerte. Il Napoli resta fiducioso, sarebbe il colpo ideale a livello tecnico ed economico, visto che Zaccagni verrebbe a guadagnare ‘solo’ 1 milione a stagione.