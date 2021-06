Il Milan cerca sempre un rinforzo offensivo di qualità e di affidabilità viste le condizioni di Ibrahimovic: può tornare di moda Dzeko

Le condizioni di Zlatan Ibrahimovic continuano a preoccupare il Milan: ieri l’intervento di pulizia al ginocchio a Roma che inevitabilmente impone ragionamenti e riflessioni ai rossoneri. I tempi di recupero non dovrebbeo in ogni modo inficiare l’inizio della stagione con la squadra di Pioli e la preparazione, ma è normale che un rinforzo serva. Non a caso il nome di Giroud resta d’attualità, così come Vlahovic e Belotti che sono però decisamente più costosi. Archiviata senza rimpianti la parentesi Mandzukic e riscattato Tomori, ora Maldini è alla ricerca di un giocatore magari di peso, esperto, con costi relativamente contenuti.

Calciomercato Milan, offerti 6 milioni per Dzeko

Secondo il giornalista turco Ekrem Konur, questo nome può essere Edin Dzeko. Il bosniaco della Roma è in scadenza 2022, ad ora non ci sono segnali particolari per un suo addio ai giallorossi ma il suo futuro non è comunque ancora definito totalmente. Soprattutto visto l’ingaggio da 7,5 milioni che fa riflettere la società. Su Twitter, Konur ha scritto così: “Il Milan ci prova per Edin Dzeko, ma la Roma non accetta l’offerta. Da quanto ho appreso, i rossoneri hanno fatto un’offerta di circa 6 milioni di euro”. Secondo altre indiscrezioni dalla Turchia, invece, i giallorossi vorrebbero almeno 7 milioni per Dzeko, con una differenza quindi di un milione di euro. Il 35enne ex capitano della Roma è un vecchio pallino del Milan.