Milan, Ibrahimovic operato | Vuole tornare per la prima di Serie A

Zlatan Ibrahimovic si è sottoposto ad una nuova operazione al ginocchio: l’obiettivo è tornare per la prima di Serie A del Milan

Il trascinatore dei rossoneri nelle ultime due stagioni è stato Zlatan Ibrahimovic: una leadership esercitata più fuori dal campo, a causa dei tanti infortuni, che sul rettangolo verde. Lo svedese ha letteralmente fatto svoltare lo spogliatoio del Milan, accrescendone ambizioni e consapevolezza. Ora l’attaccante è ancora alle prese con l’infortunio subito contro la Juventus nel finale dello scorso campionato e nella giornata di ieri è stato operato a Roma. Ibra è stato sottoposto ad un intervento in artroscopia al ‘Salvador Mundi International Hospital’, in zona Gianicolo. Ecco quali sono i tempi di recupero e come cambiano le strategie di mercato di Maldini e Massara. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Calciomercato Milan, Ibrahimovic mette nel mirino la Serie A | Serve un sostituto

L’obiettivo di Zlatan Ibrahimovic è quello di rientrare in due mesi ed esattamente per la prima di campionato del Milan: gara in programma il prossimo 22 agosto. I tempi del percorso riabilitativo sono già scanditi: 4 settimane per tornare a correre e 8 per tornare a giocare. I rossoneri sperano di ritrovarlo il prima possibile e lo svedese dovrebbe esserci anche l’8 luglio, data in cui inizierà il raduno imposto da Stefano Pioli: Ibra a quel punto dovrebbe essere circa a metà del percorso riabilitativo. La necessità di ricorrere ad un’operazione per ripulire l’articolazione, inoltre, ha consolidato le strategie di mercato del ‘Diavolo’.

Maldini e Massara continuano ad essere convinti che consegnare un’alternativa ad Ibrahimovic a Pioli sia una priorità. Come raccontato su queste pagine, infatti, Giroud resta il primo nome per l’attacco del Milan. Il bomber del Chelsea e della Francia possiede tutte le caratteristiche ricercate dalla dirigenza rossonera: esperienza internazionale, capacità di essere sia alternativa che spalla ad Ibra e costi contenuti. Avere Giroud permetterebbe al Diavolo di non forzare i tempi di recupero di Zlatan, che potrebbe rientrare al meglio e dare il proprio contributo alla causa del Milan. Nella prossima stagione, infatti, i rossoneri torneranno a giocare in Champions League ed Ibrahimovic vuole esserci da protagonista.