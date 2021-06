Il Milan continua a seguire Amine Adli del Tolosa: arrivano conferme di contatti con l’entourage, ma il classe 2000 ha diverse offerte

C’è ancora da lavorare per il Milan su Amine Adli. C’è da capire, infatti, quale cifra il Tolosa deciderà di cedere il talentuoso classe 2000. Adli si è messo in evidenza con una stagione da 8 gol in 8 assist, attirando su di sé, ovviamente, numerose attenzioni. Secondo quanto raccolto in esclusiva da Calciomercato.it, il Milan continua a lavorare con l’entourage del calciatore, mantenendo costanti contatti. Contatti che, però, non sono esclusivi.

Milan-Adli, short list di club che seguono il talento

Sempre secondo le informazioni in possesso della nostra redazione, c’è una short list di squadre che continua a seguire con attenzione Amine Adli e che coltiva la possibilità di portarlo l’ho tra le proprie fila. Si tratta di club importanti a livello europeo sia francesi sia di altri campionati.

ovviamente, sia il Tolosa sia uomini che seguono il calciatore stanno riflettendo sulla migliore possibilità di crescita per il talento transalpino. Le principali contendenti per il Milan potrebbero essere Olympique Marsiglia ed il Bayer Leverkusen, in uno scenario che resta ancora tutto da definire.