Milan interessato al giovane talento del Tolosa Amine Adli, che piace anche all’Olympique Marsiglia: il club transalpino avrebbe abbassato le proprie pretese

Qualificazione Champions conquistata, il Milan si sta già attivando in maniera importante sul mercato. Il club rossonero ormai deve solo annunciare l’ufficialità di Mike Maignan, estremo difensore del Lille, che sarà il nuovo rinforzo per la porta milanista. Nessun intesa con Mino Raiola per il rinnovo di Donnarumma: da qui la scelta del club di puntare sul miglior portiere della Ligue 1. La Francia resta però uno dei terreni preferiti da esplorare dagli scout rossoneri, che sono anche molto vigili su quella che è la situazione di Amine Adli, trequartista del Tolosa, premiato come miglior giocatore della Ligue 2. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, rebus Donnarumma | Juve ‘rimontata’

Mancino classe 2000 di origini marocchine, Adli ha stregato, oltre che il club rossonero, anche Olympique Marsiglia, Borussia Moenchengladbach e Bayer Leverkusen. Ostacoli ardui per il Milan, che conta però di superare la concorrenza. Nel frattempo il Tolosa, che lo scorso gennaio chiedeva 15 milioni di euro per il cartellino del giovane trequartista, avrebbe abbassato le proprie pretese. Lo riferisce ‘La Provence’, secondo cui i biancoviola ora si accontenterebbero di una cifra tra i 5 e i 10 milioni di euro. Un valore di certo che può ingolosire il club rossonero, che dopo Maignan e l’interesse per Giroud in attacco, potrebbe puntare su un nuovo volto transalpino.