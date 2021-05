Calciomercato Milan, rebus Donnarumma | Juve davanti a Barça e PSG

Con l’arrivo di Maignan, l’addio di Donnarumma al Milan diventa inevitabile: Juventus in vantaggio su Barcellona e PSG

Dopo tanti mesi a discutere sul futuro di Gianluigi Donnarumma, è stato il Milan ad effettuare lo strappo definitivo. Nella giornata di ieri Maignan è arrivato nel capoluogo lombardo per effettuare le visite mediche e si appresta a diventare il nuovo portiere rossonero. Fresco campione di Francia con il Lille, Maignan arriva a Milano con grande entusiasmo. Per un giocatore che arriva, però, ce n’è un altro che se ne va: ‘Gigio’ lascerà il club a parametro zero il prossimo 30 giugno. La caccia al portiere classe ’99 è già iniziata e vede protagoniste, fondamentalmente, tre squadre: Juventus, Barcellona e PSG. Ecco qual è la situazione Donnarumma al momento. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Calciomercato Milan, Juve in vantaggio per Donnarumma | Barcellona in rimonta

L’addio di Donnarumma al Milan è passato ufficialmente dall’essere eventuale ad essere inevitabile. Spazzata via ogni speranza di rinnovo in extremis con le visite mediche di Maignan: sarà addio con il portiere classe ’99 cresciuto con i colori rossoneri. Questa mattina il ‘Corriere della Sera’ conferma quanto raccontato nelle scorse settimane da Calciomercato.it: la Juventus resta in vantaggio, ma il Barcellona starebbe rimontando per arrivare a Donnarumma. Il club blaugrana potrebbe cedere ter Stegen e mettere le mani sul giovane portiere più forte del mondo a parametro zero. Un vero e proprio colpaccio: Donnarumma infatti, nonostante i soli 22 anni, ha già maturato un’esperienza incredibile con il Milan.

Rimane forte, comunque, anche la Juventus. I bianconeri potrebbero salutare Szczesny, che porterebbe a bilancio una buona plusvalenza, e affidare i guantoni al portiere della Nazionale. In tutto questo, non bisogna nemmeno escludere un ulteriore ribaltone del PSG. Tutto, adesso, è nelle mani di Mino Raiola: il celebre agente italo-olandese dovrà trovare la soluzione più congeniale per ‘Gigio’, con il vantaggio che potrà farlo a parametro zero. Il destino di Donnarumma, in ogni caso, potrebbe essere definito prima dell’inizio dell’Europeo.