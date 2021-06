Calciomercato Juventus, Sergio Oliveira alternativa a Pjanic: c'è Mendes

Da giorni circolano voci su un possibile ritorno alla Juventus, dal Barcellona, di Miralem Pjanic su volontà di Allegri. Ma non è il solo nome

Sono tante le idee di Massimiliano Allegri per la sua Juventus 2.0, soprattutto per quanto riguarda il centrocampo. Il reparto ha sofferto moltissimo sotto la guida di Andrea Pirlo e non ha mai trovato una struttura ben precisa. Si sono alternati, infatti, tutti i calciatori a disposizione, da Bentancur a Rabiot passando per McKennie, Arthur e Ramsey. In alcune circostanze, anche Danilo è stato utilizzato sulla linea mediana per ovviare alle tante defezioni. Una situazione che, senza ombra di dubbio, non vorrà rivivere il nuovo allenatore bianconero, pronto a chiedere interventi mirati nella zona nevralgica del campo. Si è parlato in queste settimane del possibile ritorno, dopo una sola deludente stagione al Barcellona, di Miralem Pjanic su precisa richiesta di Allegri. Una possibilità è rappresentata dal prestito del regista bosniaco da parte dei catalani, con cui i rapporti sono ottimi da tempo. Ma non è l’unico nome che circola.

Calciomercato Juventus, piano B: ci pensa Mendes

Manuel Locatelli e Corentin Tolisso rappresentano altri calciatori accostati alla Juventus per il centrocampo, ma con caratteristiche diverse rispetto a Miralem Pjanic. Nel caso in cui non dovesse tornare il 30enne metronomo della Bosnia, secondo ‘calciomercatoweb.it’, potrebbe profilarsi l’idea Sergio Oliveira. Ad un passo dalla Fiorentina, con Gattuso in panchina, il 29enne regista del Porto, giustiziere dei bianconeri in Champions League, potrebbe rappresentare il piano B, l’alternativa. Il prezzo fissato dai ‘Dragoes’ è di 20 milioni di euro, ma col lavoro di intermediazione del suo agente, Jorge Mendes (lo stesso di Cristiano Ronaldo), la trattativa potrebbe diventare davvero concreta. Dunque, in primis Pjanic, ma attenzione anche alla pista lusitana.