Luigi Guelpa, de Il Giornale, intervenuto a CMIT TV, ha fatto il punto sul calciomercato della Juventus, partendo chiaramente da Cristiano Ronaldo

Il futuro di Cristiano Ronaldo non è stato ancora scritto. L’attaccante portoghese, oggi, è impegnato agli Europei e fino al termine della competizione non avremo novità in merito. Il collega Luigi Guelpa, de Il Giornale, intervenuto ai microfoni di CMIT TV, però, non ha alcun dubbio, CR7 dirà addio ai bianconeri: “Il fatto che lasci la Juventus credo sia abbastanza chiaro, non è una bestemmia sostenere che non rientri neanche nei piani di Allegri che punterà su Dybala, Morata e un altro giocatore importante. Non voglio parlare di fallimento, ma non ha raccolto quello per cui è arrivato, la Champions League dove, oltre alla sfida con l’Atletico, ha fallito miseramente”.

Cosa farà da grande? “Non ci sono molte opzioni – prosegue Guelpa – c’è la possibilità romantica che porta allo Sporting, poi c’è il PSG oppure questo sorprendente ritorno di Ancelotti a Madrid potrebbe avvicinarlo. Tante incognite, ma una quasi certezza che è quella che non sarà più un giocatore della Juventus”.

Rinforzi a centrocampo – “Pjanic è un pallino di Allegri e ci può stare come discorso. E’ il centrocampo il reparto in cui si sta lavorando tanto, si è fatto anche il nome di Tolisso. Faranno 2-3 innesti e poi si vedrà anche per un attaccante importante da aggiungere a Morata, Kulusevski e Dybala”.