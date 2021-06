La Juventus punta a rafforzare il centrocampo. Nel mirino anche Saul in uscita dall’Atletico Madrid. Possibile offerta di scambio

Non solo Tolisso, sulla lista della spesa della Juventus figurerebbe anche Saul in uscita dall’Atletico Madrid. Lo spagnolo è uno dei migliori centrocampisti d’Europa e, curiosità, fa parte della stessa agenzia di Szczesny. I ‘Colchoneros’ sono pronti a cederlo per questioni di bilancio, nei piani un abbassamento dei costi con l’erede che può essere quel Rodrigo De Paul ambito dal Milan e dagli stessi bianconeri. Per Saul, che ha un contratto fino al 2026 da circa 5 milioni di euro netti, la richiesta sarebbe intorno ai 60/70 milioni di euro, una cifra che ad oggi il club di Andrea Agnelli non può e non vuole spendere. Un piano alternativo potrebbe essere rappresentato da uno scambio. Già, ma con chi? Non è un mistero il forte gradimento di Simeone per il suo connazionale Paulo Dybala, l’Atletico potrebbe quindi tentare un ‘baratto’ alla pari e alle cifre sopraindicate.

Calciomercato Juventus, Allegri punta su Dybala: incontro per il rinnovo

Ricordiamo, però, che Allegri vuole puntare forte su Paulo Dybala e che la Juventus a breve potrebbe incontrarsi con l’agente dell’argentino per cercare di raggiungere un accordo per il prolungamento del contratto attualmente in scadenza a giugno 2022. Le parti dovranno venirsi incontro: la richiesta è di 10-12 milioni, l’offerta intorno ai 10 coi bonus.