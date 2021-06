Calciomercato, sorpresa Juve | Offerte dalla Serie A per il big! I dettagli

Porte girevoli a centrocampo per la Juventus di Allegri. Anche Arthur avrebbe offerte dalla Serie A, Saul obiettivo in entrata: tutti i dettagli

Sta per entrare nel vivo il calciomercato in entrata ed uscita della nuova Juventus di Massimiliano Allegri. Come noto, il tecnico ha indicato nel centrocampo il reparto maggiormente da rinforzare. In questo senso, la priorità in entrata resta Manuel Locatelli e si continua a parlare del possibile ritorno di Miralem Pjanic. Il nome nuovo delle ultime ore è quello di Tolisso del Bayern Monaco, mentre nella lista della dirigenza c’è anche Saul. In uscita, invece, nessuno è incedibile e dalla Spagna arrivano rumors riguardanti Arthur. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Calciomercato Juventus, offerte dalla Serie A per Arthur | I dettagli

Secondo quanto riportato da ‘fichajes.net’, il club bianconero potrebbe affondare il colpo per Saul solo in caso di cessione di Arthur. Come riferito dal portale spagnolo, il centrocampista brasiliano ha offerte non solo dall’estero ma anche in Serie A. Reduce da una stagione piuttosto complicata e pesantemente condizionata dagli infortuni, l’ex Barcellona non sembra essere nei piani di Allegri e potrebbe già lasciare Torino. Offerte in Italia che potrebbero arrivare dal Milan e dalla Roma di Mourinho, che sono entrambe alla ricerca di un centrocampista. Tuttavia, il principale ostacolo per la cessione di Arthur in Serie A è rappresentato dall’alto ingaggio percepito dal calciatore da circa 5 milioni di euro netti l’anno. Inoltre, nell’ambito dello scambio con Pjanic il 24enne è stato valutato oltre 70 milioni di euro. Staremo a vedere.