Al netto di un Europeo attualmente in corso, la Juventus è al lavoro per migliorare la squadra del prossimo anno, affidata nuovamente a Massimiliano Allegri. In particolare andrà fatto un focus sull’attacco come evidenziato da ‘Tuttosport’, dove il punto fermo è ad oggi Alvaro Morata, già sicuro di far parte della prossima spedizione offensiva. Più incertezza per quanto riguarda gli altri componenti del reparto, a partire naturalmente da Cristiano Ronaldo. Il portoghese infatti in conferenza non si è sbilanciato rinviando ogni discorso: per ora occorre solamente aspettare e capire se arriveranno eventuali offerte di rilievo da club come PSG e Manchester United. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Calciomercato Juventus, da Dybala a Vlahovic e Gabriel Jesus

‘Tuttosport’ sottolinea in inoltre come di conseguenza a Ronaldo ci si muoverà anche per Paulo Dybala. Se restasse CR7 l’argentino dovrebbe infatti essere ai saluti, altrimenti diventerebbe più semplice pensare ad un rinnovo del contratto in scadenza nel 2022. Al netto dei presenti, vista la passata stagione, alla Juventus servirà dunque almeno un attaccante se non addirittura due.

Il nome caldo per rimpolpare il reparto è Vlahovic che piace parecchio per età e qualità. I bianconeri in questo senso osservano gli sviluppi di casa Fiorentina dove il clima si sta surriscaldando dopo l’addio a Gattuso. Oltre al serbo vanno tenuti inoltre d’occhio i soliti Icardi e Milik, oltre a Belotti e alla suggestione Gabriel Jesus, che potrebbe lasciare il Manchester City.