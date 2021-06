Rebus Ronaldo per la Juventus: in attesa della scelta di CR7, la Juventus sonda diverse piste per il reparto offensivo di Allegri

Doppietta e record all’Europeo per Cristiano Ronaldo, protagonista anche con la maglia del Portogallo all’esordio contro l’Ungheria della selezione campione uscente. CR7 alla vigilia aveva alimentato i dubbi su una possibile partenza dalla Juventus e il suo futuro a Torino si deciderà solo dopo la fine di Euro 2020. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Intanto il nuovo capo dell’area tecnica Cherubini pensa a dei rinforzi di spessore in attacco per non farsi trovare impreparato, in attesa della scelta del cinque volte Pallone d’Oro. Nelle scorse ore la ‘Vecchia Signora’ ha ufficializzato il rinnovo del prestito di Morata dall’Atletico Madrid, mentre la prossima settimana potrebbero riallacciarsi i contatti con l’entourage di Dybala per il rinnovo del numero dieci, sul quale avrebbe intenzione di puntare Allegri.

Juventus, il Tottenham non fa sconti: fissato il prezzo di Kane

Milik, Icardi e Gabriel Jesus sono i nomi di spicco nell’agenda della dirigenza della Continassa, che ha effettuato dei sondaggi anche per conoscere la situazione di Harry Kane al Tottenham. L’ex bianconero Paratici spera di trattenere il bomber a Londra, che vorrebbe però cambiare aria per giocare la Champions League dopo il flop nell’ultima stagione degli ‘Spurs’. Kane attira le fantasie pure del Manchester City e del Paris Saint-Germain, con il presidente del Tottenham Levi che non avrebbe però intenzione di svendere il suo gioiello come riporta ‘Eurosport UK’. Il numero uno dei londinesi, infatti, darebbe il via libera alla cessione del centravanti solo di fronte ad un’offerta da 175 milioni di euro: cifra al momento fuori portata per la Juve ma anche per le altre big d’Europa.