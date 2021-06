Calciomercato Juventus, via Ronaldo c'è Icardi. Se resta, Milik o Dzeko

Il futuro di Cristiano Ronaldo alla Juventus resta in bilico: ecco i tre attaccanti che potrebbero arrivare in bianconero

Cristiano Ronaldo fa sempre discutere, nel bene e nel male. La presenza a Milano di Jorge Mendes, agente del portoghese, ha fatto subito pensare ad un possibile colloquio con la Juventus per discutere del futuro del fuoriclasse, legato al club del presidente Andrea Agnelli ancora per un anno con un ingaggio di 31 milioni di euro netti che pesa, e non poco, sul bilancio. Un addio anticipato non è da escludere e ne sta parlando da diverso tempo, con il Paris Saint-Germain in prima fila, poi Manchester United e l’opzione romantica Sporting Clube de Portugal, club che lo ha cresciuto. Ma potrebbe anche continuare l’avventura dell’ex Real Madrid a Torino, soprattutto nel caso in cui non dovessero arrivare offerte gradite al club e al calciatore. Ronaldo ‘pesa’ ancora a bilancio per 30 milioni di euro circa e la Juve non vorrebbe fare una minusvalenza. Dunque, la situazione non è di semplice soluzione.

Calciomercato Juventus, Ronaldo resta o se ne va? Tutti gli scenari

Le opzioni sul tavolo sono diverse. Nel caso in cui Cristiano Ronaldo dovesse andare via, in direzione Paris Saint-Germain, l’indiziato numero per prendere il suo posto alla Juventus è Mauro Icardi. Uno scenario che vi abbiamo anticipo nei giorni scorsi su Calciomercato.it. L’argentino, ex capitano dell’Inter, andrebbe a completare il reparto con Paulo Dybala, Allegri spinge per il suo rinnovo, e Alvaro Morata, vicino il rinnovo del prestito dall’Atletico Madrid. Il discorso cambierebbe se il portoghese dovesse, invece, restare a Torino: per affiancarlo, tornerebbero di moda i nomi di Edin Dzeko della Roma e Arek Milik dell’Olympique Marsiglia. Le piste che portano a Gabriel Jesus del Manchester City e allo svincolato Memphis Depay, sostiene ‘paolobargiggia.it’, sarebbero, allo stato attuale, delle semplici suggestioni. Tutto, in ogni caso, dipenderà da Ronaldo che deciderà il suo futuro al termine di Euro 2020.