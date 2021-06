Massimiliano Allegri blinda Cuadrado alla Juventus. Prossimo il rinnovo di contratto con i bianconeri del jolly colombiano

Massimiliano Allegri blinda uno dei suoi fedelissimi dopo il ritorno sulla panchina della Juventus. Juan Cuadrado è un elemento imprenscindibile per lo scacchiere bianconero ed è prossimo al rinnovo di contratto con la ‘Vecchia Signora’. In attesa dei colpi in entrata, il tecnico livornese ha preteso il rinnovo del jolly colombiano nei primi vertici con Cherubini e la dirigenza della Continassa. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Juventus, Allegri blinda Cuadrado: fatta per il rinnovo

Troppo importate l’apporto di Cuadrado per la Juve nelle ultime stagioni, con l’ex Fiorentina e Chelsea uno dei pochi a salvarsi nella gestione Pirlo. Regista laterale e sbocco fondamentale per la manovra bianconera, il duttile colombiano resterà quindi uno dei punti di forza della Juve allegriana 2.0 nel prossimo campionato. In scadenza tra un anno, nel giugno 2022, il sodalizio presieduto da Agnelli e l’entourage del calciatore avrebbero raggiunto un intesa di massima per il prolungamento di un’altra stagione fino al 30 giugno 2023 come scrive il ‘Corriere dello Sport’. I contatti tra le parti sono stati avviati da tempo e si sono rivelati proficui per un’imminente fumata bianca sulla firma per il nuovo accordo.

Impossibile iniziare la nuova stagione con uno dei pilastri della squadra in scadenza di contratto, con la situazione di Cuadrado che aveva solleticato l’attenzione di altre big in Europa. Il colombiano classe ’88, oltre a mettere a referto due reti nell’ultima stagione (entrambe contro l’Inter), si è messo fine evidenza collezionando ben 16 assist totali nelle varie competizioni. Un alfiere del quale la Juventus e Allegri non possono certamente fare a meno e il rinnovo contrattuale e un chiaro segnale in questo senso.