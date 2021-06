Intervenuto questa sera nel corso di Calciomercato Show su CMIT TV, Damiano Coccia ‘Er Faina’ ha parlato di Pogba-Juventus insieme a Enrico Camelio

In casa Juventus i tifosi sognano il grande ritorno di Paul Pogba che oggi pomeriggio ha rinviato ogni discorso relativo al suo futuro al dopo Euro 2020. Lo stesso centrocampista francese ha inoltre chiuso per ora la porta al Paris Saint Germain di cui si era recentemente vociferato, mentre il noto influencer, Damiano Coccia ‘Er Faina’ si è soffermato sull’argomento ai microfoni di CMIT TV nel corso di Calciomercato Show: “Occhio a Paul Pogba. Vi posso garantire che al 100% vuole solo tornare alla Juventus. Il grande ostacolo è lo United. Vorrebbe solamente tornare ai bianconeri con Allegri in panchina. I due hanno un grandissimo rapporto. Il presidente del Manchester è stato peraltro criticato aspramente”. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, sorpresa Pogba: trattativa avviata