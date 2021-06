Calciomercato, blitz di Mendes a Milano: poker di incontri

Jorge Mendes, procuratore tra gli altri di Cristiano Ronaldo, è stato questo pomeriggio a Milano: molti incontri per l’agente portoghese

Giornata milanese per Jorge Mendes. Il noto procuratore portoghese, agente tra gli altri di Cristiano Ronaldo, ha trascorso il pomeriggio in un hotel di Milano che si è trasformato nella sede dei suoi incontri. Diversi i dirigenti che hanno avuto un faccia a faccia con l’agente. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui!

Dal Milan, dove gioca Leao uno degli assistiti di Mendes, all’Inter, passando per il Monza con Galliani (tra i brianzoli milita Dany Mota) e la Fiorentina, come riferisce ‘Sky’. Nessun vertice con la Juventus per Cristiano Ronaldo. CR7 dovrà decidere nei prossimi giorni il suo futuro, ma a Milano non ci sarebbe stato nessun incontro tra Mendes e la dirigenza bianconera.