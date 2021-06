Calciomercato Juventus, addio Ronaldo | Mendes contatta tre club!

Cristiano Ronaldo ha già parlato con Massimiliano Allegri, mentre Mendes ha contattato tre club. Le ultime sul futuro dell’attaccante della Juventus

Continua a tenere banco in casa Juventus la situazione relativa al futuro di Cristiano Ronaldo. Il calciomercato estivo del club bianconero ruoterà infatti intorno all’attaccante portoghese: CR7 è in scadenza di contratto nel 2022 e potrebbe lasciare Torino con un anno di anticipo. Il cinque volte Pallone d’Oro sembra intenzionato a cambiare aria, e la Juve dal canto suo punta a liberarsi del pesantissimo ingaggio da 31 milioni di euro netti. La volontà di entrambe le parti è dunque quella di separarsi in estate, ma gli altissimi costi del portoghese rendono tutt’altro che semplice la sua cessione. Ecco gli ultimi aggiornamenti sul futuro di Cristiano Ronaldo. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Calciomercato Juventus, Cristiano Ronaldo ha già parlato con Allegri | E Mendes contatta tre club!

Come riportato da ‘ESPN’, l’entourage di CR7 continua a sondare il mercato alla ricerca di una nuova destinazione. L’agente del portoghese, Jorge Mendes, avrebbe già contattato Paris Saint-Germain, Manchester United e Real Madrid per capire la fattibilità di un eventuale trasferimento. Inoltre, il 36enne avrebbe già parlato con Massimiliano Allegri e la decisione definitiva potrebbe arrivare solo dopo Euro 2020. In ogni caso, Ronaldo ed il suo entourage sono al lavoro per trovare una nuova sistemazione. Vi terremo aggiornati.