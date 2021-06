Da Locatelli a Cristiano Ronaldo fino a Dybala, ecco le parole della giornalista de ‘La Gazzetta dello Sport’ Fabiana Della Valle nel Tg di CMIT TV

Al Tg di CMIT TV è intervenuta Fabiana Della Valle per parlare del calciomercato Juventus. Da Locatelli a Cristiano Ronaldo fino a Donnarumma e Paulo Dybala, ecco le parole della giornalista de ‘La Gazzetta dello Sport’.

PRIORITA’ ALLEGRI – “La priorità di Allegri è un centrocampista: lo chiede da anni un centrocampista di peso, che abbia fisico e tecnica. Uno alla Pogba, uno alla Milinkovic-Savic che possa far fare il salto di qualità alla squadra. Tra i nomi c’è anche Locatelli, che lui considera il miglior centrocampista italiano. Juve comunque non intende partecipare ad un’asta per il giocatore del Sassuolo”.

CRISTIANO RONALDO – “Mi aspetto qualcosa sul fronte CR7, che vuole andare a giocare altrove. Lui mai entusiasta del modo di giocare di Allegri, anche se il rapporto era buono. Vorrebbe andare, ma in Europa sono pochi i club che possono permetterselo e poi la Juve dovrebbe incassare 20-30 milioni per evitare una minusvalenza. Un attaccante verrà comunque preso a prescindere da Ronaldo”.

DYBALA – “Allegri vorrebbe costruire la squadra attorno a lui. Con addio Ronaldo, ecco che la Juventus avrebbe la possibilità di presentare un’offerta più importante per il rinnovo”.

CAMPIONATO SPEZZATINO – “Non mi convince, la trovo una esagerazione pur capendo le necessità delle televisioni”.

Calciomercato Juventus, Della Valle a CMIT TV: “Gabriel Jesus un’ipotesi se parte Ronaldo. Sostituto Buffon, ecco il nome”

DONNARUMMA E POST BUFFON – “Per Donnarumma ci sono stati degli incontri e dei primi approcci Paratici-Raiola. La Juve è ancora su Donnarumma, anche se per Allegri è una priorità. Serve piazzare Szczesny, ma in questo momento non sono arrivate offerte. La Juventus attende, con il rischio che possa prenderlo qualche altro club. Mirante potrebbe essere il secondo, piace ad Allegri”.

DEPAY – “Piace, ma in questo momento la Juve sta guardando a giocatori di profilo diverso. Allegri vuole rinforzi già pronti per la Serie A”.

MILENKOVIC – “Piace, ma adesso la difesa della Juve è a posto. Può essere il sostituto di Demiral, che si è lamentato del fatto di aver avuto poco spazio. Ha mercato in Premier”.

DEMBELE – “Fu cercato in passato, era in orbita Paratici. Adesso non mi sembra una priorità, anche se non escludo un ritorno di fiamma se diventasse davvero una occasione”.

GABRIEL JESUS – “E’ uno di quelli che la Juve segue, ma ha un costo importane. Lo vedo come possibile sostituto di Ronaldo”.