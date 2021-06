Il Psg fa sul serio per Gianluigi Donnarumma. I francesi sono pronti ad accontentare il portiere e il suo entourage. Juve e Barcellona rincorrono

Il futuro di Gianluigi Donnarumma resta ancora tutto da scrivere. Non è da escludere che il portiere cominci l’Europeo senza sapere dove giocherà la prossima stagione. La certezza è che l’estremo difensore, che difenderà i colori della Nazionale azzurra, non vestirà più la maglia del Milan. I rossoneri hanno chiuso la trattativa con Raiola, decidendo di puntare su Mike Maignan.

Tra le squadre maggiormente interessate a Donnarumma c’è certamente la Juventus di Massimiliano Allegri. Come vi abbiamo raccontato, però, i bianconeri hanno bisogno di cedere Szczesny per far spazio all’ormai ex Milan. Attenzione dunque al possibile domino di portieri e agli incroci tra Londra, Torino e Roma. I giallorossi di Mourinho potrebbero chiudere per Rui Patricio ma tengono viva la possibilità Lloris, che potrebbe essere sostituito a Londra proprio dal polacco, dando così spazio a Donnarumma per la Juventus. Incastri per i quali potrebbe volerci tempo.

Calciomercato Juventus, il Psg fa sul serio per Donnarumma

Nel frattempo arrivano conferme del forte interessamento da parte del Psg. Secondo quanto scrive ‘La Stampa’, in edicola stamani, i francesi avrebbero rotto gli induci per portare sotto la Torre Eiffel il portiere classe 1999. Si registra una significativa accelerazione: il Psg ha chiaramente i soldi per pagare sia lo stipendio – un quinquennale da 10 milioni netti a stagione – che la commissione a Raiola. La decisione chiaramente, alla fine toccherà al portiere e a Mino Raiola ma Juventus e anche Barcellona (dovrebbe vendere prima ter Stegen) sono in svantaggio rispetto al Psg, che non sembra avere problemi di avere in rosa due portieri come Donnarumma e Navas.