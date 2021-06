Il dietrofront di Wijnaldum, pronto a firmare per il PSG, potrebbe avere ripercussioni sul mercato della Serie A

Il calciomercato estivo sta vivendo quella che è verosimilmente la fine di una lunga telenovela che ha visto al centro il futuro di Georginio Wijnaldum. L’olandese andrà via dal Liverpool a parametro zero e per mesi il Barcellona è stato il club più vicino a lui. In fretta si sono defilate le italiane, da Inter a Juventus fino alla Roma che nelle ultime settimane ci aveva fatto pure un pensierino. Difficile competere con blaugrana e PSG, che però ha recuperato posizioni passando prepotentemente in pole al fotofinish grazie a un’offerta impareggiabile per il Barcellona. I francesi hanno effettuato un sorpasso per certi versi clamoroso che ha totalmente spiazzato i catalani, dal momento che Wijnaldum è orientato a dire sì al PSG. Laporta non ha intenzione di alzare la sua proposta e quindi, in caso negativo, andrà su altri nomi.

Calciomercato, niente Wijnaldum: il Barcellona pensa a Pellegrini

E potrebbe guardare anche in Serie A. Secondo ‘AS’, infatti, nell’agenda del Barcellona ci sarebbe anche il nome di Lorenzo Pellegrini, che avrebbe attirato le attenzioni spagnole. Il capitano della Roma è reduce da una buonissima stagione, con 11 gol e 9 assist, che gli è valsa la convocazione per Euro 2020. È uno dei cardini della rosa giallorossa, ma il contratto in scadenza 2022 è un pericolo per i Friedkin. Il Barcellona vorrebbe sfruttare proprio questa situazione, magari per uno sconto sul cartellino, anche se non è esclusa neanche la possibilità di inserire altri giocatori nella trattativa. La disponibilità economica dei blaugrana è ridotta, e in ogni caso – riporta il quotidiano spagnolo – ancora non è chiara la volontà di Mourinho su Pellegrini.

Una situazione che in ogni caso riguarda anche altre big del nostro campionato: sul centrocampista di Cinecittà, da tempo ci sono gli occhi di Juventus e Inter. Marotta e Conte ci avevano fatto più di un pensiero, incontrando però la volontà del giocatore di restare a Roma (ricordiamo che è ancora presente la clausola da 30 milioni di euro). E anche quello dei bianconeri è un interesse ormai di lunga data. Il rinnovo di Pellegrini da temmpo va per le lunghe, per Pinto e Mourinho è un argomento importante ma come vi abbiamo raccontato verrà affrontato dopo l’Europeo. La faccenda Wijnaldum non è chiusa, ma l’olandese sembra viaggiare spedito verso Parigi. E il Barcellona guarda alla Serie A.