Uefa e Fifa non possono emettere sanzioni contri i club della Superlega, Juventus, Real e Barcellona. Il Ministero di Giustizia svizzero lo avrebbe notificato alle due federazioni

Pochi giorni e avrà inizio l’Europeo ma gli appassionati del mondo del calcio sono in fibrillazione per le news legate al calciomercato ma non solo. Tra i tifosi della Juventus c’è grande attesa, infatti, anche per conoscere anche la sentenza della Uefa: nelle ultime ore sono arrivate le dichiarazioni di Ceferin e Agnelli per nulla distensive. Continua dunque il muro contro muro tra la Uefa e i club che fanno ancora parte della Superlega. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Superlega, nessuna sanzione dalla Uefa

Nel frattempo dalla Spagna, coinvolta visto la presenza di Barcellona e Real Madrid, arrivano notizie positive per i club membri della Superlega. L’esclusione dalla Champions League, infatti, non dovrebbe esserci: Secondo quanto riportato da ‘Cadena Ser’, UEFA e FIFA avrebbero, ricevuto una notifica ufficiale da parte del Ministero di Giustizia svizzero che gli impedirebbe di emettere sanzioni contro i club.