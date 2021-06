Juventus, per Saul e Correa Simeone chiede Dybala e Bentancur

Saul Niguez andrà via dall’Atletico Madrid e la Juventus pare essere interessata: ecco le richieste di Simeone

È tempo di calciomercato e le suggestioni circolano con grande velocità. Una di queste riguarda Saul Niguez, centrocampista che ha deciso di lasciare l’Atletico Madrid nella prossima sessionsaule estiva di trasferimento per provare una nuova esperienza. Cresciuto nella cantera del club castigliano, il calciatore è stato accostato con insistenza al Bayern Monaco e al Manchester United, ma c’è anche la Juventus sulle sue tracce. I bianconeri, riporta ‘La Stampa’, possono contare sugli ottimi rapporti con la società spagnola, consolidati anche dall’operazione Alvaro Morata (il rinnovo del prestito per un’altra stagione è ad un passo). Nel mirino dell’allenatore campione di Spagna, Diego Pablo Simeone, sono finiti Paulo Dybala e Rodrigo Bentancur, in una operazione che comprenderebbe anche Angel Correa.

Il cartellino di Saul viene valutato 55 milioni di euro, una cifra importante che porta a riflessioni in casa Juventus, vista anche la delicata situazione economica attuale. Nello stesso tempo, l’Atletico Madrid prende informazioni su un altro obiettivo bianconero, e non solo, per sostituire Saul: Rodrigo de Paul, in uscita dall’Udinese e accostato con grande insistenza al Milan.

In ogni caso, appare più facile pensare al sacrificio di Bentancur rispetto a quello di Dybala, che il ritorno di Allegri può rimettere al centro del progetto juventino. Certo, ci sarà da discutere del prolungamento contrattuale, attualmente in scadenza nel giugno 2022, ma quando le volontà collimano i problemi si risolvono in fretta. Dunque, bisognerà prestare molta attenzione all’asse infuocato Torino-Madrid, con ben cinque calciatori che, in un modo o nell’altro, sono pronti ad entrare nell’eventuale operazione.