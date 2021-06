Calciomercato Juventus, rinnovo Dybala | Svolta totale con Allegri

La Juventus è al bivio per il futuro di Paulo Dybala. L’attaccante argentino è vicino a una svolta importante con la maglia bianconera: Allegri essenziale

La Juventus si appresta a vivere un nuovo ciclo con Massimiliano Allegri in panchina. Il nuovo tecnico bianconero avrà grande voce in capitolo anche sul calciomercato. L’allenatore prepara il futuro e scelte forti sembrano già in cantiere per la società torinese. Nell’ultima stagione, Paulo Dybala non è riuscito a mantenere il suo consueto livello di prestazioni. Colpa dei tanti infortuni, che hanno fortemente limitato la sua continuità in questa stagione.

Ora, però, il suo futuro potrebbe subire una nuova svolta nelle prossime settimane. Allegri sembra avere le idee chiare in attacco e una di queste potrebbe riguardare proprio Paulo Dybala. L’attaccante argentino è sempre piaciuto a Massimiliano Allegri ed è riuscito a esprimere le migliori prestazioni in carriera proprio con il tecnico in panchina. Proprio per questo, il suo arrivo rappresenta un nuovo ribaltone anche per l’attaccante. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE.

Calciomercato Juventus, il futuro di Dybala svolta con Allegri: c’è il rinnovo

Se negli scorsi mesi, la Joya sembrava sempre più lontana dalla permanenza alla Juventus, con il contratto in scadenza e pronto a decidere il suo futuro, ora Allegri potrebbe rappresentare una svolta essenziale per l’attaccante, come vi abbiamo riportato anche ieri. Secondo quanto riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, infatti, in attesa di conoscere il futuro di Cristiano Ronaldo, il tecnico avrebbe ben chiaro il futuro degli altri interpreti in attacco.

Alvaro Morata va verso la permanenza per un altro anno in bianconero. Da Paulo Dybala, invece, dovrebbe ripartire il progetto dei torinesi. Una svolta che ha riaperto le trattative per il rinnovo di contratto e che riporta la Joya al centro del gioco e delle prospettive bianconere.