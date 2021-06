Paulo Dybala, col ritorno di Allegri sulla panchina della Juventus, potrebbe tornare al centro del progetto e prolungare il contratto, in scadenza nel 2022

Dopo aver ufficializzato il ritorno, dopo due anni, di Massimiliano Allegri sulla panchina della Juventus, al posto dell’esonerato Andrea Pirlo, la questione Paulo Dybala è tornata ad essere centrale. Il nuovo responsabile del calciomercato bianconero, Federico Cherubini, potrebbe tornare a discutere con l’entourage dell’argentino del prolungamento contrattuale, attualmente l’accordo è in scadenza tra dodici mesi. Con l’allenatore livornese, il 27enne numero 10 ha vissuto le sue migliori stagioni a Torino e pare esserci la volontà di tornare a su quei livelli dalla prossima stagione. Ma non tutti sono della stessa idea, anzi.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, tentazione Pjanic per Allegri | Sfida in Serie A

Nello specifico, il noto giornalista Tony Damascelli, si è detto decisamente contrario a questa soluzione. “Leggo che c’è molto entusiasmo per il rinnovo di Dybala, ma personalmente lo considero un errore – le sue parole a ‘Radio Radio’ – Il giocatore si deve rendere conto che è arrivato il momento della verità, la Juve ha rinunciato a gente come Del Piero e Baggio, può rinunciare anche all’argentino. Devi mettere a preventivo minimo 50 milioni di euro lordi per i prossimi tre anni per Dybala, non è poco“.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, svolta Dybala | Nuovo scenario con Allegri: c’è l’offerta

Sul tavolo anche il futuro di Cristiano Ronaldo, accostato al Paris Saint-Germain in un possibile scambio con Mauro Icardi, al Manchester United e allo Sporting Clube de Portugal. “Sarebbe una liberazione, non tecnica, per la Juventus l’addio di Ronaldo – il parere di Damascelli – Una questione contabile, di cui i bianconeri hanno bisogno per sistemare i bilanci”.