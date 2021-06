La nuova Juventus di Massimiliano Allegri potrebbe cambiare molto in difesa: da Koulibaly del Napoli a Milenkovic della Fiorentina, tutte le opzioni sul tavolo

L’Allegri bis in casa Juventus porterà, inevitabilmente, a diverse decisioni importanti in ottica mercato. In primis, bisognerà capire quale sarà il futuro di Cristiano Ronaldo, legato ancora per un anno ai bianconeri con un ingaggio da 31 milioni di euro netti a stagione. In secondo luogo, col ritorno dell’allenatore livornese, pare aver ripreso vigore la posizione di Paulo Dybala: il numero 10 è un giocatore particolarmente gradito al tecnico che vorrebbe trattenerlo e starebbe spingendo la società ad accelerare sul fronte prolungamento, visto che l’attuale accordo è in scadenza tra dodici mesi e le parti non discutono da mesi della questione. Ma anche la difesa sarà interessata da qualche ritocco. Sulle fasce, ci sarà da lavorare, mentre se dovesse andare via qualche centrale attualmente in rosa, l’indiziato numero uno è sempre Merih Demiral, potrebbe arrivare anche in quel reparto un rinforzo. E l’indiscrezione che sta circolando è di quelle da far tremare i polsi, visto il nome e i club in ballo.

Juventus, Momblano: “Sondaggio per Koulibaly, Milenkovic nome concreto”

A sganciare la bomba, ci ha pensato il giornalista Luca Momblano. Attraverso il canale Twitch di ‘Juventibus’, l’esperto di mercato ha così argomentato la questione centrale difensivo per la Juventus. “Dopo il sondaggio fatto, giustamente e doverosamente per Koulibaly, con gli agenti è venuto fuori il nome di Milenkovic. È una opzione concreta, Allegri lo vede alla Barzagli ed è in scadenza tra un anno. La Juventus monitora il giocatore della Fiorentina. I dialoghi tra i club, in questo momento, però non sono ancora attivi”. I due calciatori condividono lo stesso entourage, ma a fare scalpore è l’accostamento ai bianconeri del centrale del Napoli. Difficilmente, però, il presidente Aurelio De Laurentiis cederà uno dei propri gioielli ai rivali storici.