Calciomercato Juventus, bomba Ronaldo | “Via con lo sponsor!”

Calciomercato Juventus: resta viva l’ipotesi PSG per il futuro di Cristiano Ronaldo. La rivelazione

È appena iniziata la seconda era Allegri in casa Juventus. Negli scorsi giorni il tecnico toscano ha avuto i primi vertici la società bianconera per cominciare a delineare la nuova Juve, sul campo e in sede di calciomercato. Uno dei grandi nodi da risolvere sarà quello legato al futuro di Cristiano Ronaldo: l’attaccante portoghese è in scadenza di contratto nel 2022 e, anche alla luce del pesantissimo ingaggio da 31 milioni di euro netti, potrebbe lasciare i bianconeri con un anno di anticipo. Il suo futuro è sempre più in bilico e l’entourage del cinque volte Pallone d’Oro sta già sondando il terreno per una nuova destinazione. In questo senso, si è anche parlato dell’ipotesi Paris Saint-Germain: ecco la rivelazione su CR7. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Calciomercato Juventus, Cristiano Ronaldo-PSG con lo sponsor | La rivelazione

Non è affatto tramontata l’ipotesi PSG per il centravanti bianconero. Intervenuto a ‘Top Calcio 24, Graziano Campi ha infatti rivelato: “Il PSG non può permettersi di prendere Cristiano Ronaldo dalla Juve? CR7 può essere comprato anche da uno sponsor, che magari gli fa quattro o cinque anni di contratto e poi decide con lui la squadra dove andare a giocare. Un po’ come successe in passato con David Beckham. – ha concluso il giornalista – Senza dimenticare che Neymar al Paris Saint-Germain è stato acquistato proprio da uno sponsor”.