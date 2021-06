Il Bayern Monaco sta per chiudere un affare da 80 milioni: niente Juventus, dalla Spagna danno l’accordo per imminente

Addio all’Atletico Madrid per Saul. Il centrocampista spagnolo saluterà i ‘Colchoneros’ in questa sessione di mercato. Dopo aver vinto la Liga, il 28enne centrocampista si prepara a fare le valigie. Per Simeone è lui il sacrificabile e del resto le pretendenti non mancano. Tra queste c’è anche la Juventus che lo avrebbe messo tra i possibili rinforzi per il prossimo anno. Un obiettivo destinato però a sfumare molto presto: il Bayern Monaco, infatti, sembra essere vicino all’acquisto del talento spagnolo. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, scambio tutto italiano con l’Inter

Calciomercato Juventus, Saul verso il Bayern Monaco

Secondo quanto riferisce ‘todofichajes.com’, il club tedesco sarebbe vicino a mettere le mani sul 26enne di Elx. Un affare da 80 milioni di euro, anche se non tutti sborsati subito dai bavaresi. L’operazione, infatti, potrebbe prevedere 65 milioni di parte fissa, più altri 15 milioni in bonus.

Secondo il portale spagnolo l’ufficialità arriverà quest’estate e lascerà la Juventus a mani vuote. Saul lascia Madrid e vola in Germania: niente da fare per i bianconeri, l’affare andrebbe a rinforzare ulteriormente il centrocampo dei campioni tedeschi.