Juventus, Paratici porta Szczesny al Tottenham: si sblocca Donnarumma

Ieri la conferenza stampa d’addio, ma Fabio Paratici potrebbe essere ancora decisivo per la trattativa Donnarumma-Juventus

Dopo la commozione palesata ieri in conferenza stampa, a fianco del presidente Andrea Agnelli, per l’addio alla Juventus dopo undici anni, Fabio Paratici potrebbe continuare ad essere ancora decisivo per il mercato bianconero. Sulle tracce del dirigente piacentino ci sono il Tottenham e il Paris Saint-Germain, con i londinesi in pole position allo stato attuale. E proprio a Londra, sponda ‘Spurs’, potrebbe fare ritorno Wojciech Szczesny, portiere della Juventus che in Premier League ha vissuto diverse stagioni con alterne fortune difendendo la porta dell’Arsenal.

Stando, infatti, a quanto sostiene ‘asromalive.it‘, il numero uno polacco sarebbe l’obiettivo di Paratici, nel caso in cui dovesse approdare al Tottenham, per sostituire il capitano Hugo Lloris, prepotentemente nel mirino della Roma, su suggerimento del suo ex allenatore in Inghilterra, José Mourinho. Contestualmente, l’eventuale addio del Nazionale della Polonia spalancherebbe le porte all’approdo alla Juventus di Gianluigi Donnarumma, che lascerà il Milan a parametro zero il prossimo 30 giugno. La girandola di portieri deve ancora iniziare, ci aspettano giorni davvero caldi su questo fronte.