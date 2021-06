Dino Zoff, bandiera del calcio italiano e mondiale, ha parlato del mancato rinnovo di Donnarumma con il Milan di Paolo Maldini: le parole dell’ex capitano azzurro

Intervenuto ai microfoni della ‘Rai’, Dino Zoff, storica leggenda della Nazionale italiana e della Juventus, ha parlato del futuro in sede di calciomercato di Gianluigi Donnarumma, che non ha rinnovato il suo contratto con il Milan: “Non mi sarei creato molti problemi, è in attività da qualche anno ed è in una grande squadra che giocherà anche la Champions League”.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Zoff ha poi aggiunto: “Non penso che quello economico sia stato un problema, inoltre la possibilità di giocare con tranquillità è una cosa davvero importante”.