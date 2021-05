Calciomercato Milan | Addio Donnarumma: l’annuncio ufficiale di Maldini!

Le parole di Paolo Maldini sul canale ufficiale Twitch Milan. Ecco le dichiarazioni del Direttore tecnico rossonero su Donnarumma

Paolo Maldini è intervenuto al canale ufficiale di Milan Twitch. Il Direttore tecnico dei rossoneri ha annunciato ufficialmente l’addio di Donnarumma: “Si deve ringraziare tutti, Gigio è stato un protagonista e un leader di questa stagione, spesso capitano. Un professionista deve essere pronto a cambiare casacca, capisco che sia difficile da accettare ma è sempre più difficile che ciò non accada. Bisogna avere rispetto, lui non ha mai mancato di rispetto al Milan. Le strade si dividono e gli auguro il meglio”.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, Juventus-Donnarumma: parla Moggi

Calciomercato Milan, si riparte da Maignan

Ora dunque non ci sono più dubbi, l’avventura di Donnarumma proseguirà altrove e non più in rossonero. Il Milan, d’altronde, ha già trovato il sostituto: ieri, come vi abbiamo raccontato, è stata la giornata di Mike Maignan. L’estremo difensore francese ha firmato nel tardo pomeriggio di ieri il contratto che lo legherà ai rossoneri fino al 30 giungo 2026. Per Maignan, impegnato ai prossimi Europei con la Nazionale francese, uno stipendio da 2,5/3 milioni di euro netti a stagione. Al Lille 13 milioni più 2 di bonus.