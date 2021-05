Juventus, occasione Donnarumma sul mercato: Moggi scettico sul possibile approdo in bianconero del portiere della nazionale

Con l’arrivo di Mike Maignan, per cui manca solo l’ufficialità dopo aver completato ieri le visite mediche, il Milan ha sostanzialmente comunicato i propri piani per quanto riguarda il nodo portiere. Il contratto di Gigio Donnarumma non verrà rinnovato: troppo elevate le richieste di Raiola, con il club rossonero che ha deciso di intraprendere un’altra strada, acquistando l’estremo difensore del Lille. Ecco allora che il futuro del classe 1999 resta un punto interrogativo. Su di lui, in particolare, ci sarebbero tre club: Juventus, Barcellona e Paris Saint-Germain. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Calciomercato Juventus, Moggi scettico su Donnarumma

In merito ad un possibile approdo di Donnarumma in bianconero, ha parlato anche lo storico ex dirigente della Juventus, Luciano Moggi. Intervenuto a ‘Juventibus’, Moggi ha commentato: “Non vedo possibile l’acquisto di Donnarumma, sarebbe da augurarsene e sarebbe una mossa interessante, ma la vedo complicata e anche particolare”.

Una strada difficile da percorrere, per l’ex dirigente: “Credo che Raiola andrà a cercare le occasioni migliori per lui e in questo senso mi sento di escludere la Juve, perché non può fare molti acquisti e deve riciclarsi un po’ in mediana. E’ soprattutto in questo reparto che il club deve investire, perché è notevolmente il reparto più debole della squadra”.