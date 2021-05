Real Madrid a caccia di un nuovo allenatore dopo l’addio di Zidane: il club spagnolo ha avviato i contatti con Antonio Conte, ex allenatore dell’Inter

Dopo l’ufficialità dell’addio di Zinedine Zidane, il Real Madrid è ora a caccia di un nuovo allenatore. Sfumato Massimiliano Allegri, che è tornato alla Juventus, il club spagnolo sta sondando il terreno per scegliere l’uomo giusto a cui affidare la guida della squadra. E non è da escludere che la persona in questione possa essere Antonio Conte. L’ex ct della nazionale non è più l’allenatore dell’Inter e potrebbe ripartire subito con una nuova avventura all’estero, magari a Madrid. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Calciomercato Real Madrid, colloqui con Conte

Calciomercato.it aveva sottolineato come il nome di Conte sia seriamente preso in considerazione nell’ambiente madridista e come sia uno dei principali candidati, insieme a Raul e Pochettino, per la panchina. E ‘As’ ha riferito come i primi contatti tra gli uomini di Florentino Perez e lo stesso tecnico siano già stati avviati. Il club avrebbe chiesto all’allenatore la disponibilità ad accettare l’incarico e la sua idea nel caso accettasse di prendere in carica il progetto Real.

Il profilo di Conte piace soprattutto per la sua capacità di riuscire a costruire subito gruppi vincenti: lo ha fatto con la Juventus, con il Chelsea e anche con l’Inter. Un tecnico dal carattere forte, di cui probabilmente il club spagnolo avrebbe bisogno. Quello del Real Madrid non è un interesse nato recentemente, dalla Spagna sottolineano infatti come Conte fosse stato sondato per rimpiazzare Lopetegui nel 2018, ma l’allenatore italiano rifiutò la proposta per via del fatto che non avrebbe voluto intraprendere un progetto in corsa.