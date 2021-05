L’addio di Antonio Conte all’Inter potrebbe portare strascichi importanti in casa nerazzurra. Dalla Spagna rilanciano una doppia cessione

Antonio Conte da ieri non è più l’allenatore dell’Inter, con tutto ciò che ne consegue. Dopo due anni i nerazzurro con uno scudetto vinto al culmine di questa stagione, il tecnico salentino ha separato la propria strada dalla società di Suning che quindi dovrà trovare un nuovo allenatore. Intanto anche a Madrid è partita la rivoluzione, con il divorzio tra il Real e Zinedine Zidane, che apre uno spiraglio per la panchina iberica proprio ad Antonio Conte. Dalla Spagna in particolare insistono sul possibile approdo ai ‘blancos’ dell’ex allenatore di Juventus e Inter che potrebbe però nel caso chiedere acquisti proprio dai nerazzurri. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Calciomercato Inter, ‘scippo’ da Conte: nel mirino Bastoni e Barella

Secondo quanto sottolineato da ‘Don Diario’, Conte chiederebbe nel caso a Florentino Pérez due acquisti: Bastoni e Barella. Si tratta di due dei principali pupilli dell’allenatore italiano nel corso del suo biennio milanese. Conte ha infatti contribuito in modo massiccio alla crescita esponenziale di entrambi e potrebbe desiderarli anche in un’eventuale avventura nella capitale spagnola. Bastoni andrebbe a rafforzare la difesa indebolita dalle possibili partenze di Varane e Ramos, mentre Barella potrebbe rimpiazzare Isco numericamente nell’organico del Real.

Antonio Conte chiederebbe al Madrid di fare uno sforzo per ingaggiare i due giocatori dell’Inter, da tempo nell’agenda dei blancos ma dal prezzo piuttosto elevato. L’Inter dal canto suo ha bisogno di incassare e non chiederebbe meno di 65 milioni di euro per Barella e 45 per Bastoni. In due sarebbe un affare da circa 110 milioni.