Calciomercato, tiene banco il futuro di Antonio Conte: le ultime dalla Spagna sull’allenatore uscito dell’Inter

Il valzer degli allenatori entra nel vivo. L’effetto domino è partito due giorni fa con l’addio di Antonio Conte all’Inter, diverse le situazioni da definire in Serie A ma non solo. E adesso anche il futuro dell’ex tecnico nerazzurro può contribuire a disegnare un quadro fortemente rivoluzionato fino a pochi giorni fa. Come raccontato da Calciomercato.it, il Real Madrid si sta muovendo su Conte e Pochettino. Dalla Spagna, arrivano notizie ulteriori in merito all’interessamento dei ‘Blancos’ per l’allenatore pugliese.

Real Madrid, Conte intrigato: ma c’è un problema

A ‘El Chiringuito Tv’, si sostiene, in particolare, che Conte sarebbe davvero entusiasta all’idea di firmare per il Real. Non solo perché si tratta di una squadra di grande prestigio, ma anche per la possibilità di far partire un nuovo ciclo. Di contro, però, la dirigenza delle ‘Merengues’ avrebbe alcune perplessità su di lui a livello caratteriale. Si teme, nello specifico, la sua personalità molto forte ed intransigente, soprattutto verso i giocatori che secondo lui non si impegnano a dovere. Un aspetto che evidentemente spinge Florentino Perez a delle riflessioni, in merito anche a futuri equilibri di spogliatoio, che farebbero balzare Pochettino in pole rispetto al salentino.