Il tanto annunciato valzer delle panchine in Serie A si è avviato pochi minuti dopo il fischio finale dell’ultima giornata di campionato, con l’annuncio dell’esonero di Gattuso da parte di De Laurentiis. In queste ore, però, si è letteralmente infuocata: ufficiale il divorzio tra Antonio Conte e l’Inter. L’Inter invece sogna Allegri per raccogliere l’eredità di Conte, ma la Juventus è in pole sul tecnico livornese. L’altro nome circolato in queste ore in orbita nerazzurra è Simone Inzaghi, che oggi si è incontrato con Claudio Lotito ed è a un passo dal rinnovo con la Lazio. Intanto Zidane ha deciso di lasciare il Real Madrid, che potrebbe affidarsi davvero a Conte. Nel frattempo, anche il Napoli continua la sua ricerca all’allenatore.

ORE 00.15 – Si è chiuso positivamente l’incontro a cena tra Simone Inzaghi e Lotito: è infatti a un passo il rinnovo del tecnico – tra le opzioni per l’Inter – con i biancocelesti.

ORE 23.55 – Zidane ha deciso: lascerà il Real Madrid, nei prossimi giorni comunicherà la sua decisione ai Blancos. Ora Antonio Conte è in corsa.

ORE 22.40 – C’è fiducia da parte della Juventus per il ritorno di Massimiliano Allegri, su cui però ci sono anche i tentativi dell’Inter. I bianconeri sono in pole, ma devono anche risolvere la questione Pirlo.

ORE 20.45 – Si è concluso l’incontro a villa San Sebastiano tra Simone Inzaghi e Claudio Lotito: “Adesso andiamo a cena”, ha detto sorridente il tecnico della Lazio all’uscita.

ORE 20.35 – Intanto Massimiliano Allegri è sempre più vicino al ritorno alla Juventus: i bianconeri hanno in pugno il tecnico livornese.

La #Juventus ha in pugno #Allegri. Dopo l'addio del 2019, il livornese è ad un passo dal ritorno a Torino#calciomercato#panchine — Eleonora Trotta (@eleonora_trotta) May 26, 2021

ORE 20.30 – Secondo ‘Repubblica’, l’Inter e Conte hanno inserito una clausola nell’accordo per l’addio, che impedisce al tecnico di allenare in Serie A la prossima stagione.

ORE 19.20 – E’ arrivato il comunicato ufficiale: Internazionale Milano comunica di aver trovato l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto con l’allenatore Antonio Conte.

Ore 19.10 – E’ iniziato il summit con Lotito, che farà chiarezza sul futuro di Simone Inzaghi.

ORE 18.22 – E’ finita l’avventura di Conte all’Inter: il tecnico e la società hanno raggiunto un accordo sulla buonuscita. Percepirà 7,5 milioni di euro per la rescissione consensuale. Si attende solo l’ufficialità.

ORE 17.20 – Tullio Tinti, intercettato da Calciomercato.it, ha ammesso che l’incontro con l’Inter è avvenuto per Bastoni. Non si sarebbe parlato dunque di Simone Inzaghi

ORE 17.10 – Il giorno del giudizio per Inzaghi e la Lazio: incontro con Lotito.

