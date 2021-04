Calciomercato Juventus, Don Balon: Loew in panchina al posto di Pirlo

In attesa di sapere come finirà la stagione, circolano diverse voci sull’eventuale sostituto di Pirlo sulla panchina della Juventus

La Juventus sta lottando per conquistare un posto nella prossima edizione della Champions League, nonostante lo tsunami Superlega che ha travolto il presidente del sodalizio torinese Andrea Agnelli. Attualmente al terzo posto in classifica, in coabitazione con l’Atalanta, la squadra di Andrea Pirlo deve guardarsi le spalle dal feroce ritorno del Napoli di Gennaro Gattuso, ieri vittorioso per 5-2 contro la Lazio di Simone Inzaghi. Gli stessi biancocelesti, possono ancora sperare in un posto nella maggiore competizione europea per club della stagione 2021/2022. E anche per l’allenatore bianconero, saranno decisivi i risultati che riuscirà a raggiungere da qui alla fine della stagione, con la finale di Coppa Italia da giocare contro i ‘ragazzi terribili’ di Gian Piero Gasperini. Nel frattempo, però, le voci su eventuali sostituti del trainer bresciano si moltiplicano.

Calciomercato Juventus, dalla Spagna: c’è anche Loew

Negli ultimi giorni, la ‘Bild’ ha parlato di un possibile interesse della Juventus per Hans-Dieter Flick, che ha già annunciato l’addio al Bayern Monaco alla fine della stagione in corso. Su di lui è forte l’interesse della Federazione calcistica tedesca, che dovrà sostituire Joachim Loew al termine dell’Europeo. E proprio il 61enne commissario tecnico della Germania, secondo ‘Don Balon’, potrebbe entrare nella lista degli allenatori che potrebbero sostituire Andrea Pirlo alla Juve. Da tutto questo, secondo il media spagnolo, dipenderà anche il futuro di Cristiano Ronaldo, in scadenza di contratto con i bianconeri nel giugno del 2022, e accostato nuovamente con forza al Manchester United. Altri nomi che circolano sono quelli del grande ex Massimiliano Allegri (su cui è forte l’interesse della Roma), di Luciano Spalletti, entrambi attualmente a caccia di una buona occasione per rientrare nel giro che conta, e del grande sogno Zinedine Zidane. Ma tutto, come detto, dipenderà da questo finale di stagione.