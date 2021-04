Sarri è uno dei candidati per la panchina del Tottenham per la prossima stagione. L’ex tecnico della Juventus potrebbe strizzare l’occhio a Paulo Dybala

La Juventus deve registrare 100 milioni di plusvalenze entro il 30 giugno per ripianare il bilancio. Malgrado la bufera Superlega non sono previsti scossoni al momento in seno alla società della Continassa, con Andrea Agnelli che rimane al timone della ‘Vecchia Signora’ in attesa di decidere anche qualche sarà il futuro del CFO Paratici, come Cherubini in scadenza al termine della stagione. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube.

Juventus, addio Dybala: Sarri lo porta al Tottenham

Gli uomini mercato bianconeri, in attesa della chiamata per un eventuale prolungamento, devono far quadrare i conti e piazzare diverse pedine per far respirare i conti della società. Tra queste potrebbe esserci un nome di lusso come Paulo Dybala, sospeso tra un rinnovo congelato e una possibile cessione in estate. Il fantasista argentino peserà a bilancio a meno di 6 milioni di euro a fine stagione e farebbe registrare una ghiotta plusvalenza alla Juventus. All’ex Palermo non mancherebbero le spasimanti all’estero tra le quali figurerebbe anche il Tottenham, soprattutto se sulla panchina degli ‘Spurs’ dovesse arrivare Maurizio Sarri come riporta il ‘Corriere di Torino’.

L’ex tecnico bianconero ha rilanciato la ‘Joya’ sotto la Mole ed è uno dei candidati per la panchina dei londinesi dopo l’esonero di Mourinho come sottolineato nei giorni scorsi da Calciomercato.it. Per Sarri, inoltre, resta sempre attuale anche l’ipotesi Roma dove si potrebbe prefigurare un duello con Allegri.