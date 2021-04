Il Comitato Esecutivo della Uefa per il momento non ha preso decisioni forti in merito ai 12 club coinvolti nel progetto Superlega

Sono stati giorni caldissimi gli ultimi in virtù della nascita e della successiva fine dell’ormai famigerata Superlega. Una ritirata dopo appena una manciata di ore che ha segnato inevitabilmente il successo di UEFA e FIFA, con un polverone mediatico alzato intorno ai nomi dei 12 club dissidenti coinvolti. La stessa UEFA ha riunito oggi il Comitato Esecutivo in videocall, ma secondo quanto sottolineato da ‘Sportmediaset’ per ora ha deciso di non sanzionare le 12 società che avevano deciso di aderire al progetto. La questione non è comunque ancora del tutto chiusa dal momento in cui si parla di “possibili opzioni a disposizione” e “di passi da intraprendere”.

Comitato UEFA, Ceferin e i tifosi agli Europei

Un progetto Superlega che ha ricevuto una scossa ulteriore quest’oggi dalle parole di JP Morgan, tiratosi fuori dalla questione. Intanto la UEFA raggiunge un altro traguardo col ritorno dei tifosi negli stadi per l’Europeo. A tal proposito il presidente Aleksander Ceferin commenta tramite sito ufficiale della confederazione: “Abbiamo lavorato in maniera diligente con le federazioni e le autorità locali dei vari Paesi, per garantire un ambiente sicuro e di festa in occasione delle partite e sono davvero felice che potremo riaccogliere gli spettatori in occasione di tutte le partite per celebrare il calcio nazionale nel continente”.

Proprio in merito ad EURO 2020, Siviglia e San Pietroburgo sono le nuove sedi scelte dall’Uefa, in seguito alla rinuncia di Dublino e Bilbao, alla luce del fatto di non poter offrire garanzie sulla presenza di tifosi negli stadi.