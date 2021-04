CMIT TV | Moncalvo: “Ecco l’origine della Superlega”

Intervenuto in diretta sulla CMIT TV, il giornalista Gigi Moncalvo ha parlato delle origini della Superlega: “Elkann ne era a conoscenza”

La Superlega non si farà, al momento, ma gli effetti di quello che è successo in questa settimana potrebbero essere molto importanti. Nel corso della diretta della CMIT TV, è intervenuto Gigi Moncalvo. Il giornalista ha parlato delle origini della nuova competizione europea e del rapporto tra Andrea Agnelli e John Elkann.

Ai microfoni di Calciomercato.it, Gigi Moncalvo ha spiegato quelle che sono state le origini della Superlega. “Agnelli aveva informato John Elkann del progetto ed era una situazione win-win. Se il progetto andava in porto bene, altrimenti era l’occasione di togliersi dai piedi il cugino Andrea”.