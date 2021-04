Le dichiarazioni di Florentino Perez dopo la bufera Superlega: il presidente del Real Madrid si è soffermato anche sul futuro di Zidane e Cristiano Ronaldo

E’ tornato a parlare Florentino Perez dopo la bufera Superlega. Il massimo esponente del Real Madrid ha difeso il progetto, che ha avuto in Andrea Agnelli uno dei principali promotori della competizione per l’élite del calcio europeo. Tutto è però naufragato in pochi giorni, con i discorsi tra Juventus e Real che potrebbero adesso incrociarsi anche in chiave mercato per la prossima estate. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube.

Juventus, Florentino allontana CR7: “Ritorno? Non c’è niente”

Florentino Perez, ai rumors su una possible parentesi ‘bis’ di Cristiano Ronaldo alla Casa Blanca, ha ribadito l’impossibilità (almeno a parole) dell’affare: “Le speculazioni sul ritorno di Cristiano Ronaldo a Madrid sono solo voci del suo entourage. Non c’è niente“, ha chiosato il presidente merengue a ‘El Larguero’ sulle frequenze di ‘Cadena SER’.

Nei discorsi di Perez fa capolino anche il futuro di Zinedine Zidane: “Non riesco a immaginare il Real Madrid senza Zidane la prossima stagione. Voi giornalisti siete molto noiosi, gli chiedete sempre la stessa cosa nelle conferenze. Zidane ha un contratto, è una leggenda del Real. Alcuni se ne andranno e se andranno via lo faranno come delle leggende”.