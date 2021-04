Juventus-Parma, sfogo dei tifosi | Cristiano Ronaldo il bersaglio

Male la Juventus nei primi 45′ contro il Parma, che passa in vantaggio con la punizione di Brugman: Cristiano Ronaldo criticatissimo

Dopo il caos della Superlega e le parole di Andrea Agnelli, tutti gli occhi sono puntati sull’Allianz Stadium. La Juventus ospita il Parma in una sfida dove è vietato sbagliare per gli uomini di Andrea Pirlo, che devono conquistarsi sul campo la qualificazione alla prossima Champions League. Sono gli emiliani, però, a passare in vantaggio: punizione di Gaston Brugman, con Cristiano Ronaldo non impeccabile in barriera. Su ‘Twitter’ i tifosi della Juventus hanno bersagliato il numero ‘7’ portoghese con molte critiche. Ecco alcuni dei ‘Tweet’ più significativi. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

#JuveParma ha consolidato il fatto che l’unico che non segni in campionato su calcio di punizione sia proprio #Ronaldo — 🇮🇹Cayman ⚽🏴🏳️ (@J_Cayman) April 21, 2021

#Ronaldo in barriera sono già due gol subiti

Però bravo Brugman #JuveParma — Daniele (@Stroozman) April 21, 2021

– Quando calcia le punizioni prende la barriera.

– Quando è in barriera si sposta e fa prendere gol. Credo che le punizioni non siano il forte di #Ronaldo.#JuveParma — Manuel Delon (@_MDelon) April 21, 2021

#Ronaldo non ha nemmeno potuto vedere e imparare come si tira una punizione perché ha pensato solo a proteggersi la faccia #JuveParma #jvtblive — GianVand3869 (@GianVand) April 21, 2021

Perché #Ronaldo va in barriera, perché? Sempre gli stessi errori, siamo vergognosi #JuveParma — Alfredo De Comito (@Alfredo74208059) April 21, 2021

#Ronaldo nuovamente decisivo, non salta in barriera sulla punizione del vantaggio #Parma #JuveParma — Koné Diopor (@KoneDiopor) April 21, 2021

Mettono il coccodrillo e #Ronaldo non salta, non lo mettono e salta. Ma le cose le provano al contrario? #JuveParma — 𝘿𝙚𝙫𝙞𝙨𝙪 𝘾𝙖𝙧𝙡𝙤 (@Hyperrita) April 21, 2021

Difficile dire se #Ronaldo le punizioni sia peggio come le calcia o come le riceve in barriera#JuveParma #Juventus #CR7 — augusto rasori (@guttolo) April 21, 2021