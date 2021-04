Juventus, dietrofront Agnelli | L'annuncio sulla Superlega!

Nuove dichiarazioni di Andrea Agnelli: il presidente della Juventus fa dietrofront sulla Superlega. Ecco l’annuncio









Dietrofront Agnelli. Dopo la rinuncia dei sei club inglesi, nonostante le rassicurazioni di questa mattina, il presidente della Juventus ha annunciato a ‘Reuters’: “Così la SuperLega non può andare avanti. Sono convinto della bontà del progetto, ma non si può fare un torneo a sei squadre”. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

LEGGI ANCHE >>> Superlega, Ceferin riaccoglie i club inglesi: “Ora avanti insieme”

Il ritiro delle società inglesi compromette di fatto la nuova competizione. Nelle ultime ore, inoltre, anche l’Inter si era detta pronta a rinunciare alla Superlega. Prese di posizione che, a solo tre giorni dalla sua nascita ufficiale, mettono la parola fine sul nuovo progetto ideato da Florentino Perez insieme allo stesso Agnelli. La situazione resta comunque in divenire. Vi terremo aggiornati.