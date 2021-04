Calciomercato Juventus, Ronaldo sorride | Contatto Mendes-United

Ronaldo sogna il grande ritorno in estate e Jorge Mendes avrebbe già avviato i contatti con lo United: può essere addio con la Juventus

Sul campo da gioco Cristiano Ronaldo sta vivendo un momento infelice, dopo il fastidio al flessore che non gli ha permesso di esserci contro l’Atalanta, anche contro il Parma è arrivata una prestazione opaca. Poche luci e molte ombre, come quel pallone scagliato in tribuna che ora costerà al portoghese l’entrata in diffida e, con il tour de force che aspetta i bianconeri, il relativo rischio di squalifica. L’insofferenza mostrata in campo da ‘CR7’ sarebbe figlia di un’insoddisfazione generale per la stagione in corso e per una mente adombrata da pensieri di addio. Intanto, Jorge Mendes avrebbe già avuto i primi contatti per un clamoroso ritorno nella prossima estate: una suggestione per la quale Cristiano Ronaldo sarebbe pronto anche a ridursi l’ingaggio. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Calciomercato Juventus, Ronaldo sogna lo United | Contatti con Jorge Mendes

La malinconia, sentimento che anima le sonorità del ‘fado’ tra le strade del Portogallo, tocca le corde anche di Cristiano Ronaldo. Nel futuro del lusitano, però, la malinconia potrebbe tramutarsi presto in un nuovo addio sul mercato. Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, Jorge Mendes avrebbe già avuto un primo contatto con il Manchester United per riportare il numero ‘7’ della Juventus in Premier League. Anche i ‘Red Devils’ stanno subendo in maniera forte gli effetti della (mancata) Superlega: l’ad Woodward lascerà la carica a fine stagione ed i tifosi stanno protestando per ottenere anche le dimissioni del presidente Glazer.

LEGGI ANCHE >>>CM.IT | Ronaldo freme per lasciare la Juve, il Real chiede tempo

A differenza del Real Madrid, con Florentino Perez che ha chiuso la porta a Cristiano Ronaldo, Solskjaer ha espresso soddisfazione per l’ipotesi di riabbracciare il suo ex compagno di squadra. Il cinque volte Pallone d’Oro, nel frattempo, si è reso conto che i 30 milioni a stagione percepiti a Torino non sono più sostenibili nel calcio di oggi, soprattutto per restare ad alti livelli. Per questo motivo, infatti, CR7 sarebbe disponibile a tagliarsi l’ingaggio e scendere fino a 20 milioni all’anno per fare ritorno allo United. Una pista che, tutto considerato, resta difficile al momento. I primi contatti di Jorge Mendes con la società inglese, però, potrebbero essere la fase iniziale di un affare che potrebbe trovare terreno fertile in estate.