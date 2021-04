Gli osservati di calciomercato della 30a giornata di Serie A, da Nandez a Scamacca, Shomurodov e Pezzella

Inter, Milan e Juventus. Di nuovo sul podio le tre big storiche della Serie A. La vittoria contro il Napoli ha infatti permesso ai ragazzi di Pirlo di riportarsi alle spalle delle due milanesi in classifica. Tuttavia, se i rossoneri distano un solo punto, i nerazzurri sono ormai diretti verso il loro diciannovesimo scudetto, considerate le undici lunghezze dalla seconda. La 30a giornata di campionato offrirà quindi spunti importanti sulla lotta per la Champions League ma anche in vista del prossimo mercato estivo. Calciomercato.it fa il quadro sugli osservati speciali delle tre compagini: da Nandez del Cagliari a Scamacca del Genoa e Pezzella del Parma, le ultime di mercato su Inter, Milan e Juventus.

Parma-Milan, ultime di formazione e osservati di mercato

Parma-Milan si giocherà domani alle ore 18. Alle prese con una lunga lista di infortunati, D’Aversa ritroverà Pezzella e Kurtic tra i titolari. In attacco ci sarà ancora spazio per Gervinho, Pellè e Man. Proprio il terzino sinistro Pezzella e l’esterno offensivo Man, date le buone prospettive, potrebbero catturare le attenzioni di Maldini e Massara, che cercano rinforzi in quelle zone del campo in vista della prossima stagione. In casa rossonera, invece, dietro Ibrahimovic dovrebbero agire Saelemaekers, Rebic e Calhanoglu. In difesa potrebbe trovare spazio Dalot. Queste le probabili formazioni di Parma-Milan:

Parma (4-3-3): Sepe; Conti, Bani, Gagliolo, Pezzella; Kucka, Brugman, Kurtic; Man, Pellé, Gervinho. All. D’Aversa.

Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Dalot, Tomori, Kjaer, Hernandez; Bennacer, Kessie; Saelemaekers, Rebic; Calhanoglu, Ibrahimovic. All. Pioli.

Inter-Cagliari, probabili formazioni: Marotta segue Nandez

Inter-Cagliari si disputerà domenica alle ore 12,30. Nel mirino di Marotta potrebbe esserci nuovamente Nandez, che nei mesi scorsi è stato seguito anche da Roma e Napoli. Il centrocampista giocherà titolare così come Marin e Simeone, altri profili che potrebbero interessare la dirigenza milanese data la giovane età e le buone doti già mostrate. Chi non troverà spazio (causa Covid) è invece Cragno. Il portiere ormai da anni è accostato ai nerazzurri. L’agente Battistini di recente si è così espresso ai microfoni di CM.IT: “Per giocare in certi ambienti devi avere dei requisiti importanti di personalità e di psicologici: sotto questo aspetto è un fuoriclasse e lo sta dimostrando anche in quest’annata molto difficile per il Cagliari”. La squadra di Conte affronterà la sfida senza lo squalificato Barella e gli indisponibili Perisic e Kolarov. Queste le probabili formazioni:

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Gagliardini, Brozovic, Eriksen, Young; Lukaku, Lautaro Martinez. All. Conte.

Cagliari (3-5-2): Vicario; Rugani, Godin, Klavan; Zappa, Marin, Duncan, Nainggolan, Lykogiannis; Simeone, Joao Pedro. All. Semplici.

Juventus-Genoa, probabili formazioni: le ultime su Scamacca e Shomurodov

Cercato a lungo lo scorso gennaio, Scamacca è rimasto al Genoa, ma il suo profilo continua a piacere alla Juventus così come quello di Shomurodov. Entrambi gli attaccanti potrebbero mettersi in mostra nella sfida di domenica tra i bianconeri e i rossoblu. Paratici potrebbe osservare con interesse anche le prestazioni di Perin (in vista di un possibile ritorno con permanenza) e Zappacosta, esterno ancora di proprietà del Chelsea. La formazione di Pirlo dovrà invece fare a meno degli indisponibili Bonucci e Bernardeschi. Queste le probabili formazioni di Juventus-Genoa:

Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, de Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Dybala, Ronaldo. All. Pirlo

Genoa (3-5-2): Perin; Masiello, Radovanovic, Criscito; Biraschi, Zajc, Badelj, Rovella, Zappacosta; Shomurodov, Destro. All. Ballardini