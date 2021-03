Graziano Battistini, agente di Alessio Cragno, parla a CMIT TV del portiere del Cagliari, nel mirino anche delle big di Serie A

Graziano Battistini, agente di Alessio Cragno, ha parlato a CMIT TV del futuro del portiere del Cagliari. Il procuratore ovviamente non si è sbilanciato: “Credo che il palcoscenico futuro di Cragno sia la prossima importantissima partita di campionato con il Cagliari, credo che sia una priorità. Credo quanto fatto da Cragno in questi ultimi tre anni di Serie A ha dimostrato di essere il più forte o uno dei più forti in Italia. Credo che il campo ha parlato e ha detto che Alessio nel ruolo è il più forte”.

SECONDO DI DONNARUMMA – “Il campo sta dimostrando che meriti di essere almeno il secondo di Donnarumma. Il campo sta dicendo che Cragno è uno dei due portieri migliori che ci sono in Italia”. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui!

Battistini a CMIT TV: “Cragno ha mentalità da portiere di altissimo livello”

Battistini continua: “Penso di sapere cosa significa fare il portiere, so quali sono le dinamiche e le difficoltà del ruolo: io credo che Alessio sia un fuoriclasse e chi fa le valutazioni deve tener conto dell’aspetto psicologico e di personalità. Per giocare in certi ambienti devi avere dei requisiti importanti di personalità e di psicologici: sotto questo aspetto è un fuoriclasse e lo sta dimostrando anche in quest’annata molto difficile per il Cagliari. Mentalmente è un portiere di altissimo livello, oltre che atleticamente e tecnicamente. Penso sia sotto gli occhi di tutti settimanalmente quello che riesce a fare. Non sono opinioni – conclude il procuratore – ma dati oggettivi”.