Gigio Donnarumma è in scadenza di contratto con il Milan: il messaggio del portiere rossonero al suo agente Raiola

Fiato sospeso in casa Milan: a tenere banco è la questione del rinnovo di Gigio Donnarumma quando mancano ormai novanta giorni al termine del suo contratto. La società rossonero vuole continuare con il portiere, intenzione condivisa anche dal calciatore. Il problema è rappresentato dalle richieste che il procuratore Mino Raiola ha avanzato al club lombardo: un ingaggio da oltre 10 milioni di euro, accompagnato da una durata breve del contratto (si parla di un biennale) e dall’inserimento di una clausola non elevata per andare via senza Champions. Il Milan è arrivato a mettere sul piatto 8 milioni di euro, ma la trattativa finora non si è sbloccata. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Milan, Donnarumma vuole il rinnovo: il messaggio a Raiola

A farlo potrebbe essere proprio la volontà di Donnarumma che è quella di restare ancora al Milan. “Io resto al Milan, alle modalità pensaci tu”, questo in sintesi il messaggio che – secondo ‘La Stampa’ – il portiere ha mandato a Mino Raiola, spingendo affinché la trattativa del rinnovo imboccasse la strada per l’accordo.

Chiarita la volontà del giocatore, toccherà a Raiola e al Milan riuscire a trovare l’accordo venendosi reciprocamente incontro. Alla finestra tutte le big europea. Dalla Juventus al Psg, il mancato prolungamento fa gola a tanti, non a Donnarumma che ha chiarito le sue intenzioni.