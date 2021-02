Calciomercato Juventus, i bianconeri hanno seguito Shomurodov: l’agente dell’attaccante del Genoa svela il retroscena

Nel corso dello scorso mercato di gennaio, diverse le piste battute dalla Juventus per trovare un attaccante. Tra i nomi emersi, anche quello dell’uzbeko Eldor Shomurodov, che sta dimostrando buone qualità con la maglia del Genoa. In un’intervista a ‘Calciomercato24.it’, l’agente dell’attaccante, German Tkachenko, racconta i suoi primi mesi in Italia e svela un retroscena sull’interesse dei bianconeri.

“E’ felice di giocare per uno dei club storici della Serie A – ha spiegato – Era finito anche nel mirino di altre squadre tra Premier League, Bundesliga e Liga spagnola. Ma l’offerta del Genoa era molto importante e così ha scelto l’Italia. E’ una piazza speciale, un ottimo punto di partenza verso il calcio che conta. L’interesse della Juventus? Fa piacere. In realtà non c’è stato alcun contatto con noi. Magari ne avranno parlato soltanto tra i club”.