Da Wijnaldum a Sergio Ramos passando per Thauvin e Aguero, tanti nomi pronti a svincolarsi in Europa: i top club di Serie A vigilano

In un mercato dove risulterà sempre più complicato vedere spese pazze per via della pandemia da Coronavirus, sarà fondamentale per i club sfruttare ogni occasione. E nella prossima sessione di mercato, più che mai, le occasioni saranno quelle a parametro zero. Troppo ghiotto puntare su giocatori in scadenza di contratto che permetterebbero ai club di risparmiare sui costi del cartellino e sborsare le spese solo per l’ingaggio. E da tutti i campionati europei ci sono nomi che allettano l’interesse della Serie A, da Wijnaldum a Sergio Ramos, da Aguero ad Alaba passando per Lucas Vazquez: il focus di Calciomercato.it sui giocatori in scadenza dall’Europa. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE

Calciomercato Serie A, da Wijnaldum ad Aguero: i nomi dalla Premier

Il suo profilo è uno dei più interessanti, ma potrebbe essere difficile vedere Sergio Aguero in Serie A. Il giocatore argentino sarebbe poco affascinato dall’ipotesi Serie A. Milan, Inter e Juventus sono interessate, ma sembra essere più percorribile l’opzione Barcellona, anche se su di lui restano Chelsea e Psg, oltre all’Independiente che sogna il ritorno. Barcellona in pole anche per un altro profilo. Perché il contratto di Georginio Wijnaldum resta in scadenza e il rinnovo con il Liverpool appare lontano. Tra le italiane è soprattutto l’Inter la squadra maggiormente interessata all’olandese, ma anche in questo caso il club catalano sembra in vantaggio, complice anche il pressing da parte di Koeman, che lo ha già allenato in nazionale.

Inter per cui potrebbe tornare di moda anche il nome di Olivier Giroud. Il francese è in scadenza di contratto e potrebbe rappresentare quell’alternativa in attacco di esperienza e affidabilità che Conte sta cercando. I nerazzurri lo hanno seguito in passato e chissà che non possano fare un nuovo tentativo.

Calciomercato Serie A, occasioni Real: Ramos, Vazquez e non solo

Ma tra i profili a zero alcuni dei nomi più allettanti arrivano sicuramente dal Real Madrid. Il Milan sonda con grande attenzione Lucas Vazquez per rafforzare la corsia di destra. Lo spagnolo sarebbe quel giusto innesto per portare esperienza e mentalità vincente in un gruppo molto giovane. Attenzione però alla concorrenza dei top club europei, in primis il Bayern Monaco. Mentre per Luka Modric si intravedono spiragli per il rinnovo, lo stesso non si può dire di Sergio Ramos, sogno della Juventus. Il capitano dei ‘Blancos’, ha sottolineato qualche settimana fa come non ci fossero novità a riguardo. L’ostacolo maggiore, sia per il Real Madrid che per gli altri top club, sono le richieste dell’ingaggio. Per i bianconeri è una pista difficile, soprattutto considerando la concorrenza inglese e del Psg.

In Liga piacciono però anche altri profili. Da Mandi del Betis, seguito da Inter e Milan, a Franco Vazquez, per cui si è più volte parlato di un ritorno in Italia, con la Lazio in pole position. Inter accostata anche al portiere portoghese Rui Silva, che non sembra però destinato a vestire nerazzurro. E poi c’è da decifrare il futuro di Leo Messi, al momento rappresentato da un grande punto interrogativo.

Calciomercato, da Alaba a Thauvin: occasioni europee

In Germania il profilo a zero più chiacchierato è quello di David Alaba. Inter e Juventus però sembrano ormai tagliate fuori: nel destino dell’austriaco pare esserci il Real Madrid. Potrebbero salutare il Bayern Monaco anche Javi Martinez e Jerome Boateng. Lo spagnolo è stato in passato accostato alla Fiorentina e chissà che i viola non possano tentare un nuovo affondo. Inter, Milan e Juventus sono invece sulle tracce del difensore tedesco: chissà che per lui non possano aprirsi le porte della Serie A.

Dalla Francia invece il nome più caldo per la Serie A è quello di Thauvin. Il francese è tra i profili seguiti dal Milan e il rinnovo con l’Olympique Marsiglia appare lontano. Potrebbe essere uno dei grandi colpi a zero del campionato italiano. Milan a cui piace in casa marsigliese anche il terzino Amavi, pure lui pronto a liberarsi a zero. Più complesso invece Depay, accostato soprattutto alla Juventus, ma per cui in pole c’è il Barcellona di Koeman. Attenzione poi ad altri profili come Draxler e Jovetic. Guardando invece tra gli altri campionati europei, il profilo più interessante è invece quello di Moussa Marega del Porto. L’attaccante potrebbe far comodo a tanti club e sarebbe un’interessante occasione a zero.