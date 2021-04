Sergio Aguero è pronto a scatenare un’asta su di lui: Serie A, Premier League, Liga e Ligue 1 sono in corsa ma la volontà del Kun sembra essere chiara

Le dichiarazioni di Sergio Aguero che hanno messo ufficialmente fine alla lunghissima avventura con il Manchester City hanno dato il via definitivo a quella che si preannuncia essere una vera e propria asta. Già da diverse settimane il ‘Kun’ era accostato a tutti i top club europei, il suo contratto in scadenza e la possibilità di ingaggiarlo a parametro zero è senza dubbio più unica che rara. Inter e Juventus sono da tempo in orbita dell’argentino, con i nerazzurri che stanno cercando un puntello in grado di far fare il salto di qualità anche in Champions – magari giocandosi la carta Lautaro – e i bianconeri che sperano in un compagno per Ronaldo.

Calciomercato Inter e Juventus, anche il Milan su Aguero ma l’argentino non vuole la Serie A

PSG, Barcellona, Chelsea, Independiente, sono solo altre delle squadre che vorrebbero avere Aguero con sé. Come riporta il giornalista inglese del Sunday Times e Daily Record Duncan Castles all’interno della trasmissione radiofonica ‘The Transfer Window’, anche il Milan – come anticipato alcuni giorni fa da Calciomercatoweb.it – avrebbe provato a sondare il terreno per il 10 del City. “Lui sta prendendo tempo per decidere al meglio la sua prossima destinazione, di certo ci vorranno tanti soldi per l’ingaggio. L’Inter ha fatto un approccio, poi anche PSG e Barcellona e il Milan, che lo ha contattato ed è interessata a lui”, le parole di Castles.

Che però aggiunge un particolare che può essere decisivo, ma in negativo, per i rossoneri ma anche per Inter e Juventus: “La Serie A non lo affascina molto, pensa di poter ambire a qualcosa di meglio”. Sarà quindi non facile convincere Aguero a sbarcare in Italia, oltre ovviamente all’aspetto economico che in questo momento per le big di Serie A sembra comunque un ostacolo importante. Al Manchester City l’ingaggio si attesta sui 15 milioni di euro, una cifra esorbitante che – visto il cartellino gratuito – difficilmente verrà posto al ribasso dall’ex Atletico Madrid.