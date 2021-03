Calciomercato, smentita Juventus-Aguero: ci sono Psg e Premier League

Dopo dieci stagioni al Manchester City, è finita la storia con Sergio Aguero: l’argentino è stato accostato anche alla Juventus

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Dopo l’annuncio ufficiale, congiunto, della fine della storia tra il Manchester City e Sergio Aguero, si sono scatenate le voci sul futuro del bomber argentino. A 32 anni, ‘El Kun’ ha ancora molti estimatori, in Europa e in Sudamerica. Dieci stagioni al City, arrivato nel 2011 dall’Atletico Madrid, importanti dal punto di vista realizzativo e con molti anni sotto la guida di Pep Guardiola. Quest’anno, però, l’argentino è riuscito ad accumulare, fino a questo momento, solo tredici presenza tra Premier League e Champions League, condite da appena tre gol. Troppo poco per un bomber del suo livello, autore di ben 375 realizzazioni in carriera. Dunque, alla luce di questi numeri, è normale che il calciatore venga accostato ai top club europei, tutti a caccia di un centravanti di alto livello. Dalla Juventus al Paris Saint-Germain, passando per due club inglesi: ecco tutte le opzioni per il futuro di Aguero.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, colpaccio Aguero | “Offerta a breve”

Calciomercato, smentita Juventus-Aguero: ci sono Psg e due club di Premier

Sergio Aguero alla Juventus è una voce che si rincorre da diversi giorni, sui maggiori quotidiani italiani e inglesi. Una trattativa non semplice da portare a compimento, anche a causa dell’alto ingaggio che percepisce il classe 1988, 12 milioni di sterline, pari a 14 milioni di euro a stagione. Cifre difficilmente raggiungibili, non solo dai bianconeri, vista la delicata situazione economica causata dalla pandemia. A suffragare queste difficoltà, ci ha pensato anche il giornalista Gianni Balzarini di ‘Mediaset’: “Follia, smentita secca anche della Juve – le sue parole a ‘Tutti Convocati’ su ‘Radio 24’ – Compirà 33 anni a giugno, è stata un’annata falcidiata dagli infortuni, non ci sono nemmeno le garanzie fisiche. Ci sono tutte le caratteristiche affinché non possa essere il nuovo acquisto della Juventus”. Nel frattempo, il Paris Saint-Germain, complice la presenza del connazionale Mauricio Pochettino in panchina, tiene d’occhio la situazione, insieme a quella dell’altro svincolato di lusso, Leo Messi. Soprattutto nel caso in cui dovesse partire Kylian Mbappe, nel mirino del Real Madrid. E con l’eventuale arrivo di Aguero a Parigi, potrebbe aprirsi le porte dell’addio per Mauro Icardi, sempre al centro di diverse indiscrezioni di mercato, anche in ottica Serie A, con Juventus e Milan in prima fila.

LEGGI ANCHE>>>Juventus, si scalda Pinsoglio: la situazione portieri!

Infine, attenzione anche ai club della Premier League: stando a quanto sostiene ‘The Sun’, il Manchester United e il Chelsea sarebbero pronti a formulare un’offerta ad Aguero per continuare la sua esperienza in Inghilterra. Ultimo, ma non ultimo, il Barcellona, soprattutto nel caso in cui dovesse rinnovare il contratto l’argentino e grande amico Leo Messi. Ma ci sarà da convincere l’allenatore Ronald Koeman, pronto ad accogliere, sempre a parametro zero il connazionale Memphis Depay, in scadenza di contratto con Lione il prossimo 30 giugno.